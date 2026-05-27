Экс-тренер сборной России предрек будущее Овечкина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкину 40 лет, он провел 1573 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1687 (929+758) очков. С учетом плей‑офф он забил 1006 голов и отстает на 10 шайб от рекорда Уэйна Гретцки (1016).

— Верите, что Овечкин останется в НХЛ?

— Может, наверное, еще. Клуб сейчас на нем зарабатывает. Он бьет рекорды — люди идут, всем интересно смотреть это. Там же умеют делать шоу, — сказал Крикунов «Матч ТВ».

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истечет по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента.