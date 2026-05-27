«Амур» продлил контракт с вратарем

«Амур» продлил контракт с Шаймардановым. Вратарь провел 12 матчей в минувшем сезоне КХЛ

«Амур» объявил о продлении контракта с Дамиром Шаймардановым.

Соглашение с 24-летним голкипером носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне FONBET КХЛ Шаймарданов провел 12 матчей, в которых отражал в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 3,39.

