«Амур» продлил контракт с вратарем

«Амур» объявил о продлении контракта с Дамиром Шаймардановым.

Соглашение с 24-летним голкипером носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне FONBET КХЛ Шаймарданов провел 12 матчей, в которых отражал в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 3,39.