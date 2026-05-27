«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о продлении контракта с нападающим команды Глебом Кузьминым. Новое двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. 29-летний нападающий провёл семь игр в регулярном чемпионате КХЛ кампании-2025/2026, на записав на свой счёт результативных действий.

«Глеб Кузьмин подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Кузьмин выступает в системе уфимского клуба с 2014 года. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон», — сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Салават Юлаев» добрался до 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, где уступил будущем победителю турнира «Локомотиву».