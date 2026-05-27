Двукратный чемпион мира оценил хоккейный сезон в России

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший оценил завершающийся сезон-2025/2026 в России. Обладателем Кубка Гагарина по итогам этой кампании стал ярославский «Локомотив».

— Владимир Владимирович, вам понравился этот хоккейный сезон?

— Крепкий сезон – со своими плюсами и минусами. Очень многое сказано о победе «Локомотива» в КХЛ, но Кубок чемпионов России в этом году разыгрывался в ВХЛ, где очень мощно выступила «Югра». С большим интересом слежу за хоккеем в Ханты-Мансийске, местный клуб в финале не оставил шансов такой мощной команде с великолепной историей, как «Химик». Едва ли не половину состава Воскресенска представляли игроки главного клуба вертикали – московского «Спартака». Что ж, тем значимее Кубок «Югры»! — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.ru.