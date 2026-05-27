Нападающий «Авангарда» перейдет в «Амур»

Пилипенко перейдет в «Амур». Предложение из Хабаровска было самым выгодным (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, нападающий «Авангарда» Кирилл Пилипенко перейдет в «Амур».
Отмечается, что предложение хабаровского клуба оказалось самым финансово выгодным.
29-летний форвард начал текущий сезон FONBET КХЛ в «Северстали» (6+2 за 21 матч), а позднее перешел в «Авангард» (1+0 в 17 играх с учетом плей-офф).
В сезоне-2024/25 Пилипенко набрал 56 (30+26) очков в 62 матчах за череповецкий клуб.
