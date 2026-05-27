Двукратный чемпион мира высказался об иностранных тренерах в КХЛ

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался об иностранных тренерах в клубах Континентальной хоккейной лиге. По итогам сезона-2025/2026 Кубок Гагарина выиграл «Локомотив», возглавляемый Бобом Хартли.

— Как оцените эксперимент с иностранными тренерами в КХЛ?

— Для меня это тяжёлый вопрос. Можно сколько угодно критиковать иностранцев, но посмотрите на «Локомотив», где легионеры сработали. Слышал противоречивые оценки тренерской бригады «Авангарда», но давайте смотреть правде в глаза – им удалось создать команду, которая была совсем рядом с трофеем. Слышим тревожный звонок для российской тренерской школы. Она должна развиваться, ей нужны семинары, институт стажёров, большая внутренняя работа.

Другое дело – вопрос доверия. Над нашими тренерами постоянно висит топор – а легионеры очень часто работают в щадящих условиях, при полном доверии. Таких клубов, как «Югра», где рискнули, сделали ставку на молодого и обеспечили ему отличный состав, — единицы. Посмотрите на «Трактор», где один тренер-легионер взял и убежал. Потом на пару-тройку месяцев пригласили Зубова с Корешковым – и быстро распрощались. А теперь продолжили перебор – и везут не совсем известного иностранца. Чехарда, которая вряд ли имеет отношение к планомерной работе, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.ru.