Боб Хартли отреагировал на то, что его не включили в тройку лучших тренеров года

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил «Матч ТВ», что его не интересуют личные награды.

Хартли завоевал Кубок Гагарина в 2021 году как главный тренер «Авангарда» и в 2026‑м как главный тренер «Локомотива». Ярославский клуб под его руководством стал первым в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей‑офф победил в сериях со «Спартаком», «Торпедо», «Авангардом» и «Ак Барсом». Тем не менее, КХЛ не включила Хартли в тройку номинантов на звание «Лучший тренер года». В топ‑3 вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Андрей Разин («Металлург») и Виктор Козлов («Салават Юлаев»).

— Посмотрите, у меня на шее висит золотая медаль от КХЛ, а недавно в Казани наша команда выиграла чемпионский трофей. Я приезжал в Россию за Кубком Гагарина, а не за званием «Лучший тренер года». И даже в контракт с «Локомотивом» не включил ни одного бонуса за личные успехи. Меня не интересуют индивидуальные награды, — сказал Хартли корреспонденту «Матч ТВ».

В прошлый четверг «Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 4:2, завершив финальную серию со счетом 4–2. После этого главный тренер железнодорожников Хартли объявил о завершении карьеры. Контракт 65‑летнего канадца с ярославским клубом истекает 31 мая.