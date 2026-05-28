Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает TSN.

Причины смерти не уточняются. Последний раз канадец появился на публике в понедельник, 25 мая. Лемье пронес факел на арену Bell Centre перед началом третьего матча «Монреаля» против «Каролины» в полуфинале Кубка Стэнли.

Лемье играл в НХЛ за «Монреаль», «Нью‑Джерси», «Колорадо», «Финикс», «Даллас» и «Сан‑Хосе». Он провел в лиге 1215 матчей, в которых набрал 786 (379+407) очков, а также заработал 1777 штрафных минут.

Лемье завершил карьеру в 2009 году. В 1995-м он получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.