Гол россиянина приблизил «Каролину» к финалу Кубка Стэнли

Гол российского форварда Андрея Свечникова приблизил «Каролину Харрикейнз» к выходу в финал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда из Роли на выезде одолела «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли со счетом 4:0. Россиянин Свечников стал автором четвертой шайбы, которую он забросил на 59-й минуте встречи. В свою очередь, российский форвард «Монреаля» Иван Демидов завершил встречу с показателем полезности «-2».

Таким образом, «Каролина» повела в серии со счетом 3-1. Пятый матч в этом противостоянии пройдет у нее дома 30 мая, он начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что букмекеры считают «Каролину» основным фаворитом этого розыгрыша Кубка Стэнли. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,93.