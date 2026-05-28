«Динамо» может обменять нападающего в «Спартак»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа может перейти в «Спартак» в обмен на Никиту Коростелёва. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

27-летний Комтуа играет за «Динамо» с 2024 года. В прошедшем сезоне канадец провёл 57 матчей, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

Ранее «Динамо» сделало нападающему квалификационное предложение.

29-летний Никита Коростелёв в сезоне-2025/2026 отыграл за «Спартак» 65 матчей, набрав 36 (22+14) очков в регулярном чемпионате и плей-офф.

«Динамо» и «Спартак» заняли седьмое и восьмое место в Западной конференции. В плей-офф КХЛ обе команды остановились на стадии первого раунда. «Бело-голубые» проиграли минскому «Динамо» (0-4), а «красно-белые» уступили ярославскому «Локомотиву» (1-4).