Овечкин ответил, когда примет решение о будущем в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, когда примет решение о своём будущем в НХЛ. Действующее соглашение игрока со столичным клубом истекает 30 июня.

«Пока не определился. Когда решу? В июле», — сказал Овечкин.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи) в 82 матчах. Овечкин остаётся лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф на его счету 1006 заброшенных шайб, что является вторым результатом в истории лиги — впереди только Уэйн Гретцки (1016).

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» не сумел выйти в плей-офф НХЛ.