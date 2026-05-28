Губерниев прокомментировал решение IIHF о снятии недопуска сборных России

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что, несмотря на аннулирование дисциплинарным советом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) решения совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27, еще предстоит сделать большую работу по полноценному допуску россиян.

В четверг Федерация хоккея России сообщила, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27, но это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.

— И что теперь? Это же не значит, что мы сейчас вернемся в разгар чемпионата мира. Безусловно, чаша весов качается в одну и в другую стороны, но противодействие всё равно будет большое. В любом случае сейчас будет лето, возвращаться‑то куда? В следующем сезоне чемпионат мира в мае, еще очень много воды утечет. Спасибо IIHF, но мне кажется, что до реальных возвращений еще далеко, предстоит сделать большую работу. Думаю, что это отвлеченные маневры, чтобы показать, что что‑то происходит, но на самом деле не происходит ничего. Нас же не засунут сейчас в полуфинал чемпионата мира, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Сборные России с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой IIHF. В декабре 2025‑го Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов до юношеских соревнований с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Совет IIHF в январе 2026 года продлил отстранение российских сборных.