«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с вратарем

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с 27-летним голкипером Ильей Коноваловым.

Соглашение рассчитано на один год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, зарплата вратаря составит 17 миллионов рублей за сезон.

В прошедшем сезоне Коновалов провел 6 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,23 шайбы и отражая 88,4% бросков.

В плей-офф голкипер сыграл две игры (77 минут и 10 секунд), пропуская в среднем 0,78 шайб и отражая 97% бросков.