ФХР пояснила решение об аннулировании недопуска сборной России

В ФХР пояснили решение IIHF об аннулировании недопуска сборной России по хоккею
Федерация хоккея России на официальном сайте дала пояснение по решению Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировать недопуск российских команд и объяснила, с чем он связан.
«Представленные IIHF отчеты по оценке рисков в сфере безопасности не являются исчерпывающими и содержат лишь общие положения. Отметим, аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных на турниры IIHF. Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента IIHF», — указано в публикации.
28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.
Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.