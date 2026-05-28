Олимпийский чемпион отреагировал на решение IIHF по недопуску сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о решении дисциплинарного совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировать постановление Совета IIHF по недопуску сборной России до международных турниров в сезоне-2026/2027.

«Им бы пораньше очухаться! Очухались только через пять лет. Мы пропустили пять чемпионатов мира. Безусловно, информация положительная, но не всё сразу получится. Думаю, будут вставлять палки в колёса. Но нам нужно быть готовым к возращению, потому что гладко у нас не будет. По существу, то у нас нет ни молодёжной, ни взрослой сборной России. Есть предпосылки, чтобы всё сделать быстро. Нужно назначать тренера и туда, и туда. И нужно прекратить эти эксперименты с «Россией 25»!» — заявил Майоров в интервью корреспонденту «Совспорта» Дмитрию Бебякину.

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.