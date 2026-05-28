Выяснилось, сколько «Динамо» будет платить нападающему «Торпедо»

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Динамо» будет платить Максиму Летунову 65 млн рублей за сезон.

Ранее сообщалось, что 30-летний нападающий «Торпедо» выйдет на рынок свободных агентов 1 июня. На игрока также претендовали «Локомотив» и СКА.

Летунов провел четыре сезона в составе нижегородского клуба. В минувшей регулярке он набрал 28 (12+16) очков за 60 игр. В 10 матчах плей-офф у него 6 (1+5) баллов.