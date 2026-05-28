Ротенберг рассказал о работе юристов ФХР по возвращению российских сборных

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в эфире «Матч ТВ» рассказал о работе юристов организации, которая привела к тому, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27.

В четверг Федерация хоккея России сообщила о решении дисциплинарного совета IIHF.

— У нас юристы совместно с министерством спорта, с Олимпийским комитетом России ведут большую работу. Не всегда эта работа видна, но она огромна в правовом поле, чтобы было принято такое решение, положительное для нас. Работа продолжается и будет продолжаться. Надо поблагодарить юристов, всех тех, кто работает, чтобы наши сборные как можно скорее вернулись на международную арену. Также мы ждем еще новостей, — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».

Сборные России с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой IIHF. В декабре 2025‑го Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов до юношеских соревнований с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Совет IIHF в январе 2026 года продлил отстранение российских сборных.