Шведский журналист: возвращение России на мировую арену станет шоком

Шведский спортивный журналист Людвиг Сван заявил, что возможное возвращение сборной России на международную хоккейную арену станет шоком для всех зимних видов спорта. Его слова передает РИА Новости.

«Если IIHF вернет Россию в международный хоккей — это вызовет шок во всех зимних видах спорта. Возможно, другие виды спорта последуют примеру IIHF. FIS уже допустила некоторых российских спортсменов, и я ожидаю, что они продолжат предоставлять атлетам нейтральный статус. Шаг до того, чтобы просто позволить России снова соревноваться, как раньше, не так уж велик», — сказал Сван.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.