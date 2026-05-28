Экс-хоккеист сборной России назвал фаворитов ЧМ

Бывший хоккеист сборной России Сергей Коньков рассказал «Матч ТВ», что считает сборные Швейцарии и Канады фаворитами чемпионата мира‑2026.

Турнир проходит с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге (Швейцария). Сборная Швейцарии заняла первое место в группе A и в четвертьфинале сыграет со сборной Швеции, сборная Канады стала первой в группе B и встретится со сборной США.

— Кого вы считаете фаворитом чемпионата мира?

— Если исходить из результатов группового этапа, то, безусловно, лидером является сборная Швейцарии. Очень уверенно турнир проходит и сборная Канады. Эти две сборные — фавориты.

— Вас удивила сборная Норвегии, которая заняла второе место в группе В?

— Норвежцы — молодцы, очень здорово себя проявили на групповом этапе и потерпели лишь два поражения. Особенно отметил бы их результативность. Даже канадцам они сумели забросить пять шайб, а это говорит о многом, — сказал Коньков «Матч ТВ».

