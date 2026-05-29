Каменский отреагировал на признание Серебрякова лучшим вратарем сезона КХЛ

Каменский о признании Серебрякова лучшим вратарем сезона КХЛ: «Он горит на поле и любит выигрывать. Давно созрел для этого»

Вице‑президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил «Матч ТВ», что голкипер «Авангарда» Никита Серебряков заслуженно был выбран лучшим вратарем прошедшего сезона КХЛ.

В четверг в Барвихе прошла церемония закрытия сезона КХЛ. Серебряков стал обладателем награды лучшему вратарю прошедшего чемпионата.

— Серебяков выбран лучшим вратарем. Какие бы качества вы выделили в Никите?

— Он горит на поле и любит выигрывать. Любит выигрывать мини‑дуэли и показал в этом сезоне отличную игру, выручал в нужные моменты. Он давно созрел для этого, шел к этому долго и упорно. Никита — работоспособный, — сказал Каменский «Матч ТВ».

В регулярном чемпионате 30‑летний Серебряков провел 54 матча, одержал 35 побед, его коэффициент надежности — 2,14, отражал в среднем 93,1% бросков, четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности. В 17 играх плей‑офф на его счету 11 побед, 93,6% отраженных бросков, два раза сыграл «на ноль».

