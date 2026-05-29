Каменский отреагировал на признание Серебрякова лучшим вратарем сезона КХЛ

Вице‑президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил «Матч ТВ», что голкипер «Авангарда» Никита Серебряков заслуженно был выбран лучшим вратарем прошедшего сезона КХЛ.

В четверг в Барвихе прошла церемония закрытия сезона КХЛ. Серебряков стал обладателем награды лучшему вратарю прошедшего чемпионата.

— Серебяков выбран лучшим вратарем. Какие бы качества вы выделили в Никите?

— Он горит на поле и любит выигрывать. Любит выигрывать мини‑дуэли и показал в этом сезоне отличную игру, выручал в нужные моменты. Он давно созрел для этого, шел к этому долго и упорно. Никита — работоспособный, — сказал Каменский «Матч ТВ».

В регулярном чемпионате 30‑летний Серебряков провел 54 матча, одержал 35 побед, его коэффициент надежности — 2,14, отражал в среднем 93,1% бросков, четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности. В 17 играх плей‑офф на его счету 11 побед, 93,6% отраженных бросков, два раза сыграл «на ноль».