Генменеджер «Сибири» высказался о решении Широкова завершить карьеру

Генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Виктор Меркулов заявил «Матч ТВ», что его не удивило решение нападающего Сергея Широкова завершить карьеру, отметив, что хоккеист может вернуться в клуб в новом статусе.

Широков в четверг на церемонии закрытия сезона КХЛ объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Последним клубом хоккеиста была «Сибирь».

— Скажу честно, я не удивился тому, что Сергей Широков завершил карьеру. Понимал, что он где‑то стоит на перепутье — это было понятно еще в конце сезона. На самом деле тут ему оставалось только решить, когда это сделать. Он выбрал данный момент и, наверное, сделал всё правильно. Я понимал, что вряд ли в следующем сезоне Сергей будет у нас играть, но, может быть, я надеюсь, увидим его в «Сибири» в другом статусе. Поживем — увидим, всё может быть, — сказал Меркулов «Матч ТВ».

В КХЛ Широков выступал также за ЦСКА, «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист». В 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского клуба. Всего в лиге он провел 937 матчей и набрал 576 (251+325) очков. Вместе со сборной России Широков стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.