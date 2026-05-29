Гендиректор «Динамо» рассказал о диалоге с нападающим Гусевым

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о будущем нападающего Никиты Гусева, у которого по окончании сезона-2025/2026 истекает контракт с клубом.

«Никто не знает, как сложится дальнейшая карьера Никиты Гусева. Мы не можем гадать на кофейной гуще. Никита пока не подписал контракт ни с одним из клубов КХЛ. Мы находимся с ним в диалоге», — передаёт слова Сушко «РИА Новости».

Никита Гусев выступает за «Динамо» с сезона-2023/2024. В прошедшем сезоне 33-летний нападающий отыграл 70 матчей с учётом плей-офф и отметился 18 заброшенными шайбами и 39 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Гусев может перебраться в клуб «Шанхайские Драконы».

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на седьмом месте в Западной конференции и вылетело в первом раунде плей-офф КХЛ от минского «Динамо» (0-4).