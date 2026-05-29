Нападающий «Авангарда» перейдет в «Шанхай»

Котляревский перейдет из «Авангарда» в «Шанхай». Омский клуб получит около 10 млн рублей компенсации (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард Михаил Котляревский перейдет в «Шанхай» из «Авангарда».
Отмечается, что омский клуб получит около 10 млн рублей в качестве денежной компенсации.
29-летний форвард набрал 15 (7+8) очков за 64 матча в минувшем FONBET чемпионате КХЛ. В плей-офф у него нет результативных действий в 17 играх при 9:49 в среднем на льду.
