Трамп выразил соболезнования в связи со смертью обладателя Кубка Стэнли

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье скончавшегося четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемьё. Соответствующий пост лидер США опубликовал в своей соцсети Truth Social.

О смерти Лемьё стало известно 28 мая. По информации TMZ Sports, он покончил с собой.

"Клод Лемьё, настоящая легенда хоккея и один из самых ярких спортсменов, которых когда-либо видел хоккей, ушел из жизни. Клод был другом семьи Трампов. Брендан (хоккеист, сын Клода Лемьё - прим. ТАСС), мои мысли с тобой, Деборой (женой Клода Лемьё) и всей семьей Лемьё. Клода будут помнить все, кто любит победы и стойкость", - написал Трамп.

Лемьё было 60 лет. Он является одним из девяти игроков, выигравших Кубок Стэнли с тремя разными командами. Хоккеист завоевывал трофей с "Монреалем" (1986), "Нью-Джерси" (1995, 2000) и "Колорадо" (1996). В 1995 году нападающий получил "Конн Смайт трофи" - приз самому ценному игроку плей-офф.

В составе сборной Канады Лемьё выиграл молодежный чемпионат мира 1985 года, стал обладателем Кубка Канады (1987) и серебряным призером Кубка мира (1996). Он занимает 9-е место по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф НХЛ с 80 голами.