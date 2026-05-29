Стала известна зарплата защитника Педана по новому контракту со СКА

СКА заплатит 165 млн рублей Педану за 3 года по новому контракту (Михаил Зислис)
Стала известна зарплата Андрея Педана по новому контракту со СКА. 32-летний защитник ранее продлил соглашение на три года.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Педан будет получать 55 млн рублей за сезон.
Защитник выступает за СКА с 2022 года. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ на его счету 15 (5+10) очков за 49 матчей при полезности «плюс 13». В плей-офф у него 2+0 за 5 игр.
«Зенит» завершает трансфер Аугусто из «Трабзонспора» за 17-18 млн евро. Форвард хочет 2,5 млн евро и бонусы по контракту до 2031 года (Legalbet)
У «Реала» рекордные доходы в истории спорта – 1,265 млрд долларов. Мадридцы превзошли «Даллас» из НФЛ (Forbes)
Долг «Пари НН» чуть больше 300 млн рублей, а не 1,5 млрд. Доходы клуба выросли до 258 млн за год, он может выйти в плюс (Иван Карпов)
«Зенит» завершает трансфер Аугусто из «Трабзонспора» за 17-18 млн евро. Форвард хочет 2,5 млн евро и бонусы по контракту до 2031 года (Legalbet)
У «Реала» рекордные доходы в истории спорта – 1,265 млрд долларов. Мадридцы превзошли «Даллас» из НФЛ (Forbes)
Долг «Пари НН» чуть больше 300 млн рублей, а не 1,5 млрд. Доходы клуба выросли до 258 млн за год, он может выйти в плюс (Иван Карпов)