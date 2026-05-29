Стала известна зарплата защитника Педана по новому контракту со СКА

Стала известна зарплата Андрея Педана по новому контракту со СКА. 32-летний защитник ранее продлил соглашение на три года.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Педан будет получать 55 млн рублей за сезон.

Защитник выступает за СКА с 2022 года. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ на его счету 15 (5+10) очков за 49 матчей при полезности «плюс 13». В плей-офф у него 2+0 за 5 игр.