Объявлены победители суперфинала "Золотой шайбы"

Команды из Республики Башкортостан, Ярославской, Владимирской и Архангельской областей стали победителями суперфинала "Золотой шайбы" Континентальной детской хоккейной лиги.

Суперфинал проходил с 24 по 29 мая на катке в деревне Большой Суходол Нижегородской области. Соревнования проводились среди юношеских команд до 11, 13, 15, 17 лет. В каждой возрастной категории выступало четыре команды, которые отбирались в суперфинал по итогам игр в своем дивизионе.

В турнире среди игроков до 17 лет победила команда "Алмаз" (Башкортостан), среди хоккеистов до 15 лет выиграл "Ярославич" (Ярославская область). В соревновании команд в возрасте до 13 лет победителем суперфинала стал "Кристалл" (Владимирская область), в возрасте до 11 лет - ХК УЛК (Архангельская область). В этом же возрасте выступала и команда из Республики Крым "Наследие".

"Золотая шайба" является всероссийским детским турниром, он проводится с 1964 года. Основателем соревнований и председателем клуба "Золотая шайба" на протяжении долгих лет был заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов. Матчи турнира проводились по большей части на открытых катках, и основной задачей соревнований был поиск талантливых ребят для детско-юношеских спортивных школ. С 1991 по 2006 год председателем турнира был Анатолий Ефименко, с декабря 2006-го и до своей смерти в сентябре 2013 года турниром руководил двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ромишевский.

В "Золотой шайбе" начинали хоккейный путь многие легендарные игроки, в том числе Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Александр Мальцев. По сравнению с советскими временами, когда в турнире играли дети из дворов, сейчас в нем выступают команды детско-юношеских школ. Турнир сначала проходит на уровне муниципальных образований, затем на уровне субъектов РФ, где определяются сильнейшие коллективы для участия в суперфинале.

Нынешний турнир проводит Континентальная детская хоккейная лига "Золотая шайба", учрежденная 13 июня 2021 года.