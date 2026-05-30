Никишин набрал первое очко в розыгрыше Кубка Стэнли 2026 года

24-летний защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин сделал результативную передачу в пятом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс», который проходит на льду «Леново Центра» в американском Роли. Таким образом, хоккеист набрал своё первое очко в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2025/2026.

На момент написания новости начался второй период встречи. Счёт 4:0 в пользу команды хозяев. На данный момент счёт в серии составляет 3-1 в пользу «Каролины».

Напомним, Никишин перешёл в состав «Каролины» перед началом прошлого сезона, до этого защитник выступал в составе санкт-петербургского СКА.