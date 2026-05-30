В одном клубе КХЛ отказались от услуг иностранных хоккеистов

В одном клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказались от услуг иностранных хоккеистов. Об этом сообщает ТАСС.

Этим клубом стал «Амур».

«В хоккей должны играть наши спортсмены. Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из российских молодежных команд. Наши игроки теперь более мотивированы, поэтому выигрышей стало больше», — так прокомментировал решение отказаться от легионеров губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

В прошлом сезоне «Амур» занял девятое место в Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф. В последний раз команда участвовала в матчах на вылет в 2024 году.

