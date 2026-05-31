В «Металлурге» анонсировали приглашение в клуб хоккеистов, которые удивят общественность

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил «Матч ТВ», что некоторые из новичков магнитогорского клуба в сезоне‑2026/27 удивят общественность.

В сезоне‑2025/26 «Металлург» уступил «Ак Барсу» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 1–4.

— Разин стартовал в «Металлурге» с Кубка Гагарина. Однако потом дважды вылетел из плей‑офф, ни разу не выйдя в финал. У специалиста остается еще два года по действующему контракту, что ему нужно сделать, чтобы заслужить новое соглашение?

— Скажу так: у нас были, есть и будут только максимальные задачи, это ни для кого не секрет, и каждый год мы об этом говорим всем ребятам, каждый год мы хотим выиграть, у нас амбициозный президент клуба, который эти задачи ставит.

— Много разговоров было о том, что в этом плей‑офф «Металлургу» не хватило габаритных форвардов в нападении, каким, например, в чемпионский сезон был Акользин. Согласны с таким мнением?

— Я бы не стал говорить про низкорослых нападающих или еще что‑то. Мы сейчас работаем над теми аспектами, которых нам не хватило в плей‑офф. Есть вещи, которые мы для себя определили и будем вести над этим работу.

— Удивите ли вы чем‑то хоккейную общественность на трансферном рынке, будут ли в исполнении «Металлурга» подписания с вау‑эффектом?

— Будут, мы ждем их и работаем над ними, — сказал Бирюков «Матч ТВ».