Сборная Швейцарии разгромила команду Норвегии и стала первым финалистом ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии с крупным счетом переиграла команду Норвегии в полуфинале чемпионата мира‑2026 по хоккею.

Встреча в Цюрихе завершилась со счетом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Шайбы забросили Кристоф Берчи, Денис Малыгин, Кен Ягер, Дамьен Риат, Нико Хишир и Тео Рошетт. Голкипер швейцарцев Леонардо Дженони отразил 13 бросков и третий раз на турнире отыграл «на ноль».

Сборная Швейцарии в финале домашнего чемпионата мира сыграет с победителем матча Канада — Финляндия. Команда Норвегии поспорит за бронзу с проигравшим во втором полуфинале. Обе игры состоятся в воскресенье.

Чемпионат мира. 2026

Швейцария — Норвегия — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Берчи, 17:36. Мальгин, 24:23. Ягер, 32:51. Риат, 36:24 (бол.). Хишир, 44:27 (бол.). Рошетт, 57:34.