Канада не вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады не сумела выйти в финал проходящего в Швейцарии чемпионата мира.

Этот турнир в Канаде рассматривали как последний шанс завершить сезон победой. Ранее канадцы уступили в финале Олимпиады сборной США, а также неудачно выступили на молодежном и юниорском чемпионатах мира.

Поэтому "Кленовые листья" собрали на чемпионат мира очень сильный состав и считались главными претендентами на победу.

Но оступились канадцы уже на стадии полуфинала, где им противостояла сборная Финляндии.

Счет был открыт уже на 4-й минуте усилиями нападающего Патрика Пуйстолы, который вывел финнов вперед. Однако канадцы не заставили себя долго ждать, и уже на 9-й минуте Роберт Томас восстановил равновесие в счете.

Канада вышла вперед на 15-й минуте после точного броска Дилана Холлоуэя. Но их преимущество продержалось недолго. Сразу после первого перерыва капитан финской сборной Александр Барков своим голом вновь сравнял счет.

На 32-й минуте Конста Хелениус забросил третью шайбу Финляндии, а всего через минуту Аату Рятю увеличил преимущество до двух шайб - 4:2.

Все попытки канадце отыграться к успеху не привели.