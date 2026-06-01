Защитник Адамчук покинул «Динамо»

«Динамо» попрощалось с 32-летним Кириллом Адамчуком.

«Срок действия контракта с хоккеистом подошел к концу. Защитник провел в клубе два сезона, сыграл 157 матчей, не пропустив ни одной игры. Кирилл набрал 32 (9+23) результативных балла при показателе полезности «плюс 17». Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Кирилла за яркую игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Адамчук может подписать контракт на три года с «Авангардом».