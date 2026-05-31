Сборная Норвегии впервые в истории стала обладателями медалей ЧМ по хоккею

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Матч за бронзовые медали завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу норвежской сборной.

© Чемпионат.com

Для сборной Норвегии эти медали стали первыми в истории страны на чемпионатах мира по хоккею. Канадская сборная завершила турнир на четвёртом месте.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. По итогам группового этапа норвежцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков. Сборная Норвегии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 14 лет. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.

В финальном матче чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Швейцарии и Финляндии. Решающая встреча турнира начнётся в 21:20 мск.