ЦСКА подписал новые соглашения с вратарем и нападающим

ЦСКА заключил новые соглашения с вратарём Александром Самоновым (на два года) и форвардом Денисом Зерновым (на год). Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, 31 мая клуб расторг с ними действующие контракты.

В прошедшем сезоне 30-летний вратарь провёл 13 матчей за «Салават Юлаев», три из которых завершились победой. Коэффициент надёжности – 3,05 при 88,7% отражённых бросков. Голкипер пополнил состав ЦСКА по ходу сезона и провёл за армейский клуб 19 матчей. Коэффициент надёжности – 2,23 при 90,8% отражённых бросков.

30-летний Зернов в прошлом сезоне провёл за ЦСКА 70 матчей с учётом плей-офф и набрал 24 (8+16) очка.