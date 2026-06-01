«Амур» сменил генменеджера

Новым генеральным менеджером клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" назначен Никита Точицкий. Об этом сообщила пресс-служба хабаровской команды.

Точицкий сменил на этом посту Олега Филимонова, который занимал должность с апреля 2025 года. Его заместителем назначен бывший хоккеист "Амура" Дмитрий Лугин. Филимонову предложена работа в структуре клуба.

Точицкому 34 года. В качестве игрока он провел 431 матч в КХЛ. На протяжении двух последних сезонов он занимал должность заместителя генерального менеджера "Амура".

По итогам сезона-2025/26 хабаровский клуб занял девятое место в Восточной конференции, набрав 60 очков. Команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ.