Выяснилось, кто возглавит "Амур"

Хоккейный клуб «Амур» объявил, что Александр Андриевский продолжит работу в качестве главного тренера и возглавит обновленный штаб команды.

57‑летний белорусский специалист занял пост главного тренера хабаровского клуба по ходу сезона‑2025/2026, команда по итогам регулярного чемпионата КХЛ не смогла попасть в плей‑офф.

Старшим тренером команды стал Павел Десятков, минувший сезон 51‑летний специалист провел на посту главного тренера тольяттинской «Лады» в КХЛ.

Яков Рылов продолжит работу с защитниками «Амура». Игровую карьеру 41‑летний защитник завершил весной 2025 года в составе «Амура», после чего вошел в тренерский штаб хабаровчан.