Экс-тренер сборной России высказался о прошедшем ЧМ по хоккею

Плющев: это первый такой странный чемпионат мира, вообще не впечатлил
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил уровень прошедшего чемпионата мира по хоккею.
«На моей памяти это первый такой странный чемпионат мира, когда класс команд сильно разнится. Выделяются североамериканцы и скандинавы, а есть команды, которых притянули за уши, чтобы привлечь туристов. Изначально в турнире заложено много проходных матчей, по уровню подготовки игроков тоже большие вопросы. Может, поэтому и канадцы не так ярко выступили. чемпионат мира не впечатлил по всем вопросам», — сказал Плющев в интервью корреспонденту «Совспорта» Никите Вахитову.
В финале чемпионата мира Финляндия выиграла у Швейцарии со счётом 1:0 в овертайме.
Канада потерпела поражение от Норвегии в матче за третье место.