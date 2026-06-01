Кожевников: у финнов был тупорылый хоккей, русские научили их играть

Александр Кожевников: «Не понимаю, за что финны нас не любят. У них был тупорылый хоккей, русские научили их играть»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу Финляндии на чемпионате мира-2026.
В решающем матче они обыграли Швейцарию (1:0 ОТ).
«Не понимаю, за что нас не любят финны. Сколько тренеров и ребят играли в Финляндии. Мы, русские, научили играть их в хоккей. У них был тупорылый хоккей – иначе и не скажешь. Пока наших не было. Потом мы пришли, создали им, показали все и научили играть в хоккей. За что на нас обижаться – непонятно», – сказал Кожевников.
