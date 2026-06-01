Квартальнов назначен главным тренером «Локомотива»

Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба. Специалист возглавит команду из Ярославля в следующем сезоне КХЛ.

«Рады приветствовать Дмитрия Вячеславовича Квартальнова на посту главного тренера «Локомотива». Желаем успехов и новых побед вместе с нашей командой!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее 60-летний уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017-го по 2019 год, а в последнее время был наставником минского «Динамо», а также главным тренером сборной Беларуси.

Отмечается, что работа над формированием тренерского штаба продолжается. Информация о его полном составе будет позднее опубликована на официальных ресурсах клуба.