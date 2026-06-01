Минское "Динамо" лишилось тренера

Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера минского клуба Фонет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

По итогам регулярного чемпионата минское "Динамо" заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила казанскому "Ак Барсу" со счетом 0-4 в серии.

"Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт", - отмечается в сообщении.

Квартальнову 60 лет, он тренировал минский клуб с апреля 2023 года. Ранее в КХЛ специалист возглавлял череповецкую "Северсталь" (2009-2012), новосибирскую "Сибирь" (2012-2014), московский ЦСКА (2014-2017), ярославский "Локомотив" (2017-2019) и "Ак Барс" (2019-2022). Под его руководством ЦСКА в сезоне-2014/15 стал чемпионом России, в том сезоне титул присваивался лучшей команде по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

В качестве игрока Квартальнов в составе сборной СССР стал чемпионом мира 1989 года. В Национальной хоккейной лиге он играл за "Бостон".