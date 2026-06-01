«Нефтехимик» объявил об уходе четырех нападающих

«Нефтехимик» объявил, что клуб покидают нападающие Владислав Барулин, Данила Квартальнов, Арсен Хисамутдинов и Рауль Якупов.

© Sports.ru

29-летний Барулин провел 40 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ и набрал 17 (7+10) очков. В плей-офф у него 1+2 за 6 игр.

28-летний Квартальнов набрал 5 (0+5) очков за 44 матча в регулярке и не отметился результативными действиями в Кубка Гагарина.

Хисамутдинов и Якупов провели сезон в Olimpbet ВХЛ за «Ижсталь».