«Амур» заключил однолетний контракт с нападающим Кириллом Пилипенко, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

29-летний Пилипенко пополнил состав «Авангарда» по ходу сезона-2025/2026. В прошедшей регулярке он провёл 34 матча за «Северсталь» и омскую команду, заработав 9 (7+2) очков. В плей-офф на его счету четыре игры.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Пилипенко 307 матчей, в которых нападающий набрал 206 очков — забросил 104 шайбы и отдал 102 результативные передачи. Форвард выступал за московское «Динамо», «Автомобилист», «Адмирал», «Северсталь», ХК «Сочи» и «Авангард».