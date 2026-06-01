Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" объявил об уходе главного тренера канадца Боба Хартли. Об этом сообщает пресс-служба команды.

После победы над казанским "Ак Барсом" (3:2) в шестом матче финальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевания титула Хартли объявил о завершении тренерской карьеры.

Хартли 65 лет, он возглавил "Локомотив" перед началом завершившегося сезона. В 2021 году канадец привел к победе в Кубке Гагарина омский "Авангард". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он работал в "Калгари", "Атланте" и "Колорадо", с которым в 2001 году завоевал Кубок Стэнли. В 2015 году Хартли был признан лучшим тренером НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Специалист в 2012 году привел к победе в чемпионате Швейцарии "Цюрих". В Американской хоккейной лиге он стал чемпионом с "Херши" (1997), в Главной юниорской лиге Квебека привел к трофею "Лаваль" (1993).