«Локомотив» заключил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил однолетний контракт с нападающим Денисом Алексеевым, сообщает пресс‑служба КХЛ.

Алексеев является воспитанником ярославского хоккея. В составе «Локомотива» он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Также в КХЛ 28‑летний форвард выступал за «Адмирал». Всего в лиге на его счету 296 матчей и 261 (80+181) набранное очко.

Кроме того, «Амур» заключил однолетний контракт с нападающим Кириллом Пилипенко.

29‑летний Пилипенко заканчивал прошедший сезон в составе «Авангарда». За омский клуб он успел провести 17 матчей и забил 1 гол.