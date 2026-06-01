Плющев поделился мнением об иностранных тренерах в КХЛ

Плющев об иностранных тренерах в «Авангарде» и «Тракторе»: «Мыши кололись, но продолжали есть кактус. Видимо, менеджерам они выгодны – не мешают спокойно делать свои дела»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об иностранных специалистах в FONBET КХЛ.
– Лига обязана защищать рынок своих тренеров, развивать его, но этого не происходит. Наоборот, двери нараспашку – и на деньги российского бюджета каждый иностранный тренер нам везет сватьев, братьев и всех своих безработных за океаном земляков.
Знаете, на этой недели меня позабавили оправдания, которые дружно прозвучали из Омска и Челябинска по поводу неудач своих тренеров-легионеров. Оправдания в стиле «мыши кололись, но продолжали есть кактус».
– О чем речь?
– Вот выступил мой подопечный по сборной России, генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. С воодушевлением рассказал, что ошибся с Гру, поскольку плохо изучил его личностные качества, позволившие тренеру убежать посередине сезона и бросить команду.
Готов своему бывшему вратарю поверить. Но почему, «покаявшись», он в исторический хоккейный город Челябинск тут же приглашает Гру-2 – еще более загадочного североамериканца Гордона?
Не менее ярко выступил другой известный мне по сборной вратарь – менеджер-ассистент «Авангарда» Михаил Бирюков. Он сказал, что мы все неправильно поняли главного тренера Омска Ги Буше, он якобы не жаловался на глубину состава, а чуть ли не хвалился ей. Параллельно взял под защиту свата-брата Буше – Робитайла, который по мнению Бирюкова сработал в ВХЛ хорошо, пусть даже при этом не подготовил ни одного игрока для «Авангарда».
Знаете, у меня уши вянут от всего прочитанного. Один бывший вратарь – как ребенок – танцует на граблях, другой – на черное говорит белое и чуть ли не хвалится провальной работой клубной вертикали. Забавно!
– Вывод?
– Самое удивительное в этих историях – желание любой ценой вылизать иностранного тренера. Цель? Видимо, менеджерам они выгодны, поскольку не мешают спокойно делать свои дела, – сказал Плющев.
«Атлетико» надеется договориться с Бернарду на этой неделе. Мадридцы считают интерес «Барсы» к игроку следствием напряженности клубов на фоне истории с Альваресом (Marca)
Плющев об иностранных тренерах в «Авангарде» и «Тракторе»: «Мыши кололись, но продолжали есть кактус. Видимо, менеджерам они выгодны – не мешают спокойно делать свои дела»
До 20 млн рублей в месяц вырастет зарплата Глушенкова в «Зените». Переговоры о продлении контракта до 2030-го близки к завершению (Иван Карпов)
«Атлетико» надеется договориться с Бернарду на этой неделе. Мадридцы считают интерес «Барсы» к игроку следствием напряженности клубов на фоне истории с Альваресом (Marca)
Плющев об иностранных тренерах в «Авангарде» и «Тракторе»: «Мыши кололись, но продолжали есть кактус. Видимо, менеджерам они выгодны – не мешают спокойно делать свои дела»
До 20 млн рублей в месяц вырастет зарплата Глушенкова в «Зените». Переговоры о продлении контракта до 2030-го близки к завершению (Иван Карпов)