Плющев поделился мнением об иностранных тренерах в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об иностранных специалистах в FONBET КХЛ.

– Лига обязана защищать рынок своих тренеров, развивать его, но этого не происходит. Наоборот, двери нараспашку – и на деньги российского бюджета каждый иностранный тренер нам везет сватьев, братьев и всех своих безработных за океаном земляков.

Знаете, на этой недели меня позабавили оправдания, которые дружно прозвучали из Омска и Челябинска по поводу неудач своих тренеров-легионеров. Оправдания в стиле «мыши кололись, но продолжали есть кактус».

– О чем речь?

– Вот выступил мой подопечный по сборной России, генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. С воодушевлением рассказал, что ошибся с Гру, поскольку плохо изучил его личностные качества, позволившие тренеру убежать посередине сезона и бросить команду.

Готов своему бывшему вратарю поверить. Но почему, «покаявшись», он в исторический хоккейный город Челябинск тут же приглашает Гру-2 – еще более загадочного североамериканца Гордона?

Не менее ярко выступил другой известный мне по сборной вратарь – менеджер-ассистент «Авангарда» Михаил Бирюков. Он сказал, что мы все неправильно поняли главного тренера Омска Ги Буше, он якобы не жаловался на глубину состава, а чуть ли не хвалился ей. Параллельно взял под защиту свата-брата Буше – Робитайла, который по мнению Бирюкова сработал в ВХЛ хорошо, пусть даже при этом не подготовил ни одного игрока для «Авангарда».

Знаете, у меня уши вянут от всего прочитанного. Один бывший вратарь – как ребенок – танцует на граблях, другой – на черное говорит белое и чуть ли не хвалится провальной работой клубной вертикали. Забавно!

– Вывод?

– Самое удивительное в этих историях – желание любой ценой вылизать иностранного тренера. Цель? Видимо, менеджерам они выгодны, поскольку не мешают спокойно делать свои дела, – сказал Плющев.