Внук Третьяка завершит спортивную карьеру

Внук Третьяка завершит карьеру хоккейного вратаря
Серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею вратарь Максим Третьяк завершит спортивную карьеру. Об этом ТАСС рассказал его дед, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В понедельник "Сочи" объявил об уходе 29-летнего Третьяка после истечении контракта с клубом.
"Он заканчивает с хоккеем по состоянию здоровья. Мог бы еще поиграть, если бы не здоровье. Но и так сыграл 13 сезонов в Континентальной хоккейной лиге", - сказал Третьяк.
Воспитанник школы "Серебряные акулы" Максим Третьяк выступал также за юношеские команды ЦСКА и фарм-клуб армейцев "Звезду", но ни разу не сыграл за основную команду. Он является обладателем Кубка Гагарина 2019 года, поскольку был в заявке на один матч плей-офф в составе московского "Динамо".
В КХЛ Максим Третьяк также играл за "Адмирал", рижское "Динамо" и "Ладу". В составе молодежной сборной России выиграл серебро чемпионата мира 2016 года, был участником юниорского чемпионата мира 2014 года.