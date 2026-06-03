Назван главный фаворит на пост президента IIHF

Как стало известно «Матч ТВ», старший вице‑президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза подал свою кандидатуру на пост президента организации, он считается главным фаворитом на должность, сообщает matchtv.ru

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Ранее IIHF объявила, что действующий глава организации 73‑летний Люк Тардиф покинет должность, которую он занимает с 2021 года. Выборы состоятся осенью в испанской Тенерифе.

Прием заявок на пост главы IIHF завершился 1 июня. После этого международная федерация проведет аудит кандидатур, а в середине месяца огласит весь список. Ожидается, что на выборах будет семь‑восемь кандидатов. Кроме Бржизы, который считается фаворитом гонки, среди претендентов также выделяют немца Франца Райндля и Айваза Оморканова из Киргизии, которого поддерживает половина азиатских стран, входящих в IIHF.

В конце мая дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27. Решение о возвращении российских команд будет обсуждаться осенью 2026 года на конгрессе международной федерации.