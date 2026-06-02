Заслуженный тренер России оценил отъезд вратаря "Спартака" в НХЛ

Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что уход голкипера Александра Георгиева из «Спартака» стал потерей для «красно‑белых».

Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с Георгиевым. Договор был расторгнут по инициативе игрока. Права на вратаря в КХЛ закреплены за «красно‑белыми» на пять лет, до конца сезона‑2030/31.

— Отъезд Георгиева из «Спартака» это потеря. Жалко, что он уезжает. Александр провел неплохой сезон. Правильно сделал, что вернулся в Россию в прошлом году. Насколько он окреп, сказать трудно, но пожелаю ему удачи, — сказал Новиков «Матч ТВ».

В прошедшем Георгиев провел 24 матча в КХЛ и одержал 12 побед, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,37. В пяти матчах плей‑офф на его счету одна победа.

В НХЛ 30‑летний Георгиев выступал за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан‑Хосе».