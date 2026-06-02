Экс-жена Билла Гейтса станет совладелицей клуба НХЛ

Предпринимательница Мелинда Френч Гейтс станет миноритарным акционером компании, владеющей клубом НХЛ «Сиэтл Кракен», сообщает пресс‑служба команды.

Для завершения сделки необходимо одобрение лиги.

— Для меня как для жительницы Сиэтла меня очень много значит возможность инвестировать в наш город и его будущее. Я твердо верю в силу спорта, и после многих лет поддержки «Сиэтла» с трибун я рада, что теперь у меня еще более тесная связь со спортивным сообществом города, — отметила Френч Гейтс.

61‑летняя Френч Гейтс — бывшая жена сооснователя Microsoft Билла Гейтса, по данным Forbes, ее состояние составляет около 30 миллиардов долларов.

«Сиэтл» основан в 2021 году и дебютировал в НХЛ в сезоне‑2021/22. Команда единственный раз вышла в плей‑офф в 2023 году и уступила «Далласу» в серии второго раунда — 3–4.