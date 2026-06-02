Плющев высказался о Квартальнове в «Локомотиве»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива».

Специалист уже работал в клубе с 2017 по 2019 год.

– Может ли Квартальнов привести «Локомотив» к третьему подряд чемпионству в КХЛ?

– Честно скажу, мне не очень интересен этот вопрос и этот субъект, хотя бы потому, что он уже был в «Локомотиве», ЦСКА, «Ак Барсе» и минском «Динамо» - топовых клубах, где он ничего не достиг.

Не знаю, сможет ли он достичь Кубка Гагарина в Ярославле, очень в этом сомневаюсь. Это его проблемы и проблемы руководителей, которые его пригласили, хотя он уже был в «Локомотиве» и ушел оттуда далеко не с хорошей репутацией, – сказал Плющев.