Плющев высказался о Квартальнове в «Локомотиве»

Плющев о Квартальнове в «Локомотиве»: «Этот субъект не очень интересен. Он уже был в топ-клубах и ничего не достиг. Из Ярославля ушел далеко не с хорошей репутацией»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива».
Специалист уже работал в клубе с 2017 по 2019 год.
– Может ли Квартальнов привести «Локомотив» к третьему подряд чемпионству в КХЛ?
– Честно скажу, мне не очень интересен этот вопрос и этот субъект, хотя бы потому, что он уже был в «Локомотиве», ЦСКА, «Ак Барсе» и минском «Динамо» - топовых клубах, где он ничего не достиг.
Не знаю, сможет ли он достичь Кубка Гагарина в Ярославле, очень в этом сомневаюсь. Это его проблемы и проблемы руководителей, которые его пригласили, хотя он уже был в «Локомотиве» и ушел оттуда далеко не с хорошей репутацией, – сказал Плющев.
